GINNASTICA – Ritmica, Maddalena Doria da Melendugno (Doria Gym) si tinge di tricolore a Cantalupa (TO)

A Cantalupa (TO), dove, nello scorso weekend, si sono svolti i Campionati nazionali specialità Gold di ginnastica ritmica, organizzati dalla Fgi (Federazione Ginnastica d’Italia), l’Asd Doria Gym di Racale ha conquistato un altro titolo italiano. A salire sul gradino più alto del podio è stata Maddalena Antonia Doria (cat. Junior 1), originaria di Melendugno.

Due giorni intensissimi per Maddalena che, già nel pomeriggio di venerdì è stata protagonista di due ottime prove alla fune e alle clavette, centrando la finalissima in entrambe le occasioni. Le grandi soddisfazioni, poi, sono arrivate il sabato mattina, con la medaglia d’oro alla fune e il quarto posto (a un passo dal bronzo) alle clavette. I suoi punteggi in finale: 14,100 e 14,050.

Non bene l’altra portacolori della Doria Gym, Noemi Rausa (Junior 2-3) che si rende protagonista di una serie d’errori che penalizzano il suo risultato finale nella prova di qualifica con la palla.

L’analisi di Doria De Vitis, responsabile tecnica del sodalizio racalino: “È stata una bella soddisfazione per tutti noi – afferma -. Maddalena ha disputato davvero un’ottima due giorni di gara, dimostrandosi sempre molto attenta e concentrata. Questo ennesimo successo è frutto di tantissimo lavoro mio, di mia figlia Serena e delle ginnaste che, insieme alle nostre famiglie, fanno tanti sacrifici. Trovo giusto sottolineare che tutto ciò è merito anche di una programmazione tecnica e societaria che continua a essere lungimirante e di qualità“. Su Rausa: “Dispiace per Noemi, ma lo sport è così, saprà senz’altro rifarsi in altre occasioni”.

Il prossimo appuntamento, per la Doria Gym, è previsto per sabato prossimo, in Campania, con l’ultima tappa del campionato di Serie C di zona tecnica 5, ultima ma fondamentale gara di un campionato che vede Doria Gym in testa alla classifica con oltre 20 punti di vantaggio sulle sue inseguitrici.