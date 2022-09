EVENTI – Tutti in piazza a Lecce per il Tour 2022 “Più Sport Più Vita” di Sport e Salute: le info

Partirà domani, 21 settembre, da piazza Mazzini a Lecce, il programma “#PiùSportPiùVita”, il Road Show di Sport e Salute che trasformerà la piazza in un vero e proprio Villaggio dello Sport, con la possibilità, per grandi e per bambini, di assistere a dimostrazioni e provare, gratuitamente, varie discipline sportive. A Lecce ci sarà anche una delle leggende dello sport italiano, Valerio Vermiglio, medaglia d’argento nella pallavolo maschile ai Giochi di Atene 2004, due volte campione europeo, medaglia d’oro e d’argento in World League.

Il progetto di Sport e Salute ha preso il via a fine giugno a Torino e sta, via via, toccando diverse città italiane con lo scopo di diffondere i valori dello sport e dell’attività fisica per il benessere dei cittadini e per la valorizzazione del territorio, ma anche di sensibilizzare tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e sulla pratica sportiva. Nel contempo, un altro obiettivo è di valorizzare le associazioni, le società e i collaboratori sportivi del territorio, dando loro un’importante occasione di visibilità.

Collaborano al progetto: Renault, Telepass e Decathlon.

Le discipline che hanno aderito per la tappa di Lecce sono calcio, scherma, judo, ginnastica ritmica, atletica leggera, rugby, basket, tiro con l’arco, danza sportiva, ciclismo, tennis, pesca sportiva, pallavolo, dama, scacchi, pesistica e kickboxing, oltre a quelle proposte dagli enti di promozione sportiva. Ci saranno anche le postazioni dei medici sportivi e dei cronometristi.

Il Villaggio dello Sport sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, senza obbligo di prenotazione. Il progetto rientra negli eventi organizzati in occasione della Settimana Europea dello Sport, in programma dal 1° settembre al 15 ottobre, col focus dal 23 al 30 settembre.

Per info: www.sportesalute.eu/beactive.