FEMMINILE – Pereyra e Marsano, il Lecce Women passa anche a Matera

Colpo grosso del Lecce Women che espugna il campo del Matera e porta a casa la seconda vittoria consecutiva nella prime due giornate del campionato di serie C. In terra lucana le giallorosse si sono imposte con il punteggio di 2-0 maturato al termine di una partita sotto controllo dall’inizio alla fine. Unica nota stonata della giornata matera è stato l’infortunio occorso sul finire al match all’attaccante Asia Marsano, autrice tra l’altro del secondo gol con una bellissima esecuzione al volo su assist di Linzalata. In seguito ad una gomitata ricevuta in pieno volto da una calciatrice avversaria, la 22enne salentina ha riportato la frattura scomposta delle ossa nasali, come refertato dal pronto soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nelle prossime ore verrà definito il percorso sanitario che dovrà seguire ma è fuor di dubbio che Marsano rischia di restare lontana dai campi di gioco per qualche settimana. “Auguriamo ad Asia un pronto ritorno in campo – ha detto l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. Lo staff sanitario è al lavoro per aiutarla a superare questo incidente di percorso. Speriamo di rivederla presto in campo considerata anche la sua importanza all’interno del gruppo”.

Della partita, Indino ha detto che “la vittoria è stata meritata e probabilmente il 2-0 ci sta pure stretto per le tante occasioni da rete create e sfumate per errori nostri e per la bravura del portiere. Al Matera abbiamo concesso solo un paio di tiri in quasi cento minuti di partita: sul primo il pallone è stato respinto dalla traversa mentre sul secondo il nostro portiere Prieto ha compiuto una bellissima parata, simile alle tante fatte dal portiere lucano”.

Per decisione della Lega Nazionale Dilettanti, la serie C femminile come la serie D maschile giocheranno la prossima partita mercoledì 28 settembre anziché domenica 25. Ciò al fine di evitare la concomitanza con le elezioni politiche. Nel prossimo turno il Lecce Women giocherà in casa contro il Frosinone.

—

IL TABELLINO

WOMEN MATERA-LECCE WOMEN 0-2

RETI: 32′ pt Pereira, 38′ pt Marsano

MATERA: Aliquò, Fiore, Franchetto, Gaglio, Giacobbi, Ilycheva, Labanca (10′ pt Lospalluto), Leandra (17′ st Visalli), Paolini, Pietrafesa (4′ st Sesto), Primi. In panchina: Alla, Di Cecca, Gargano, Garramone. Allenatore: Giuseppe Lanzolla.

LECCE WOMEN: Prieto, Coluccia (25′ st Bocchieri), Silva, Felline, Rollo, Linzalata, Guido, Marsano (43′ st Barili), Trofimov (40′ st Di Staso), Pereira, D’Amico. In panchina: Garzya, Di Lorenzo, Durante, Spedicato, Pomes, Polo. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Striamo di Matera.

NOTE: spettatori cento circa con una rappresentanza di sostenitori del Lecce. Recupero: pt 2′; st 6′.

(fonte: Ufficio Stampa Lecce Women)

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 2): CA Pescara-Res Roma 0-5, Crotone-Salernitana 1-2, Frosinone-Sant’Agata 0-0, Independent-Trastevere 2-2, Matera-Lecce Women 0-2, Palermo-G. Gialloverde sub iudice, Roma Calcio-Chieti 1-2, Vis Mediterranea-Cosenza 3-0.

CLASSIFICA: Res Roma, Lecce Women, Roma Calcio, Chieti 6 – Frosinone, Trastevere 4 – Roma Calcio, Palermo, Vis Mediterranea, Salernitana 3 – Independent 2 – Grifone G., Sant’Agata 1 – Matera, Crotone, Cosenza, CA Pescara 0.

PROSSIMO TURNO (28 set.): Sant’Agata-Vis mediterranea, CA Pescara-Crotone, Cosenza-Matera, Grifone G.-Roma Calcio, Lecce Women-Frosinone, Res Roma-Palermo, Salernitana-Independent, Trastevere-Chieti.