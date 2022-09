PODISTICA – “Trofeo Ciolo”, a Gagliano del Capo gli assoluti di staffetta di corsa in montagna

L’undicesima edizione del “Trofeo Ciolo” è in calendario per domenica prossima, 25 settembre, e varrà anche come campionato italiano assoluto di staffetta di corsa di montagna. La location è sempre quella di Gagliano del Capo con organizzazione dell’Atletica Capo di Leuca presieduta da Eleonora D’Amore.

La gara è riservata alle categorie Assoluti, Master e Junior. Tra le presenze di spicco, ci saranno Sara Bottarelli, Alice Gaggi, Francesca Ghelfi, Henry Aymonod, Alex Baldaccini, Xavier Chevrier e Cesare Maestri. La nuova edizione della manifestazione sportiva promuoverà il progetto Fidal – European Athletics “Non-Stadia Event Role Modelling Through a Gender Balanced Approach” nato con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nel mondo dello sport.

I battenti si apriranno sabato 24 alle 17 con le gare giovanili per le categoria Esordienti, Ragazzi e Cadetti. In serata, l’incontro con l’olimpionica Nadia Battocletti e con la giornalista Francesca Grana, con a tema il progetto sulla parità di genere: “Comunicare l’atletica al femminile”.

Domenica, via all’evento clou dalle ore 8.30 con le categorie Junior, assolute femminili, master femminili e master C maschile dal centro di Gagliano del Capo, mentre la partenza della gara assoluta maschile e master A e B avrà inizio alle 9.30 dal Ponte Ciolo. Si svolgerà a parte la “Open Race” individuale su un percorso di 5,5 chilometri caratterizzato da un dislivello di 195 metri. La manifestazione patrocinata dalla Regione Puglia è sostenuta dai Comuni di di Gagliano del Capo e di Ugento, l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e del Parco Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. I percorsi del Trofeo Ciolo sono ormai i consueti da 10 anni di atletica ad alto livello; sul giro da 5.5 chilometri ricavato tra il ripido sentiero dell’Aspro, l’abitato e gli uliveti di Gagliano del Capo e il “fiordo” del Ciolo si sfideranno campioni e appassionati. Per tutte le donne, gli juniores e i Master meno giovani sarà prova su un giro completo. Per le categorie assolute e master A e B maschili sarà invece un giro e mezzo del percorso per ciascun frazionista: partenza del primo e terzo staffettista dal Ponte Ciolo, abbrivio dal centro di Gagliano per il secondo staffettista.