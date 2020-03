EVENTI – Parte da Gallipoli l’11° Campionato nazionale di Lancio del telefonino

Sbarca anche a Gallipoli la singolare gara del Lancio del telefonino, importato in Italia dalla Finlandia dall’imprenditore Massimo Galeazzi nel 2009. La prima tappa dell’undicesima edizione del Campionato nazionale di Lancio del telefonino si svolgerà a Gallipoli, presso l’Ecoresort Le Sirenè, dal 21 al 22 marzo prossimi.

Non serve alcuna abilità nel gareggiare: basta lanciare il telefonino più lontano possibile. E a chi non è mai capitato, almeno una volta nella vita, di voler lanciare il proprio cellulare per liberarsi dallo stress? Il record italiano è di 71,11 metri e appartiene a Francesco Faraglia, informatico di Rieti.

Due le categorie in gara: Junior (ragazzi/e dai 13 ai 20 anni) e Senior (uomini e donne dai 21 anni in su). Si avrà a disposizione un solo lancio, con rincorsa libera e tiro entro la linea di demarcazione. I telefonini saranno forniti dall’organizzazione e peseranno, ognuno, 70 grammi circa.

Per partecipare alla gara non occorre alcuna iscrizione particolare. Basta consultare il gruppo Facebook “Lancio del telefonino Gallipoli” e unirsi ai concorrenti.

Per paradosso, il premio per il vincitore sarà… un telefonino, di ultima generazione. In ballo anche il Guinness World Record.

Il programma: sabato 21 dalle 10 alle 1 sono previste le prove, poi il via alla gara sino alle 17. Domenica 22, dalle 10 alle 16, si svolgeranno le fineli, con tre lanci per giornata a disposizione. La seconda tappa si svolgerà a Riccione.