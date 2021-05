EVENTI – Arriva la “Gallipoli Virtual Run” a sostegno della Lilt e del Centro Ilma: tutte le info

Sarà un’edizione forzatamente sui generis, causa pandemia, la quarta della Gallipoli Run, a cui, quest’anno, si aggiunge l’aggettivo “Virtual“. Si tratta della manifestazione sportiva, non competitiva, promossa dalla Lilt Lecce a sostegno dei servizi gratuiti di assistenza e prevenzione oncologica da essa forniti e finalizzata alla raccolta fondi per il completamento del Centro Ilma, la struttura polivalente di ricerca, prevenzione e riabilitazione oncologica che sorgerà lungo la Provinciale Gallipoli-Alezio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Gallipoli ed è realizzato con la collaborazione della Fidal Lecce, del Coni Puglia, del comitato provinciale leccese della Fci (Federciclismo) e del comitato Triathlon Lecce (Fitri).

La Gallipoli Virtual Run si svolgerà il 6 giugno prossimo ed è aperta a tutti gli amanti del fitness e dello sport. Quest’anno, diversamente dagli scorsi anni, non è prevista la camminata di gruppo di 4 km o la corsa di 8 km, per ottemperare alle normative nazionali in tema di prevenzione dal contagio da Covid, ma ognuno potrà partecipare – virtualmente, appunto – condividendo una foto o un video della propria performance (in bici, a piedi, a casa, al mare, ecc.) e inviandola agli organizzatori che, poi, la pubblicheranno sui propri canali social. Il materiale va inviato, via Whatsapp, al numero 340.7383165.

L’iscrizione all’evento si perfeziona online, sino al 5 giugno, al sito www.gallipolirun.it/iscrizione, compilando i dati, scaricando il pettorale di gara, effettuando una donazione libera (di almeno sei euro, a sostegno della Lilt) e ritirando il pacco gara e la medaglia di partecipazione offerta dai partner.

Iscrizione e ritiro pacchi gara possono anche essere effettuati presso: Segreteria provinciale Lilt Casarano (0833-512777, Valentina De Maria); Alezio (347-7474776, Mimina Pantaleo); Gallipoli (348-2858139, Preziosa Portoghese); Farmacia dell’Ospedale Alemanno Portaluri di Lecce; Torre La Pedata, lungomare Galilei a Gallipoli (solo venerdì 4 e sabato 5 giugno). Segreteria organizzativa: 340-7383165 (Valeria Calabrese).

Di seguito i dati bancari:

C/C bancario: Banca Popolare Pugliese – Filiale di Casarano

IBAN: IT40C0526279748T20990000230

Destinatario: Lega Tumori Lecce

Causale: Donazione GallipoliRUN

Oppure, in alternativa, tramite PayPal (QUI)

(foto: un’immagine dell’edizione 2019)