SPORT – E sono tre: Malagò eletto presidente del Coni per il prossimo quadriennio

Con una percentuale quasi “bulgara“, Giovanni Malagò è stato rieletto alla guida del Coni per il prossimo quadriennio. Era in carica dal 2013 e, il prossimo, sarà, per lui, il terzo mandato.

Malagà ha raccolto 55 preferenze sui 71 votanti nelle elezioni che si sono svolte stamani a Milano, pari all’80% dei voti; a seguire, ma ben distanziati, il presidente della Federiclismo, Renato Di Rocco (13 vito, 19% circa) e l’olimpionica di ciclismo, Antonella Belluti (un voto).

Malagò, 61 anni, da oggi diventa il terzo presidente più longevo nella storia del Coni dopo Giulio Onesti e Gianni Petrucci. “Non c’è ruolo più bello di quello di essere presidente del Coni. Siete la mia famiglia e mi troverete sempre dalla stessa parte”: sono le dichiarazioni del neo rieletto presidente.