DUATHLON – A Porto Selvaggio (Nardò) trionfano Sabino De Palma e Vanessa La Fronza

Domenica 27 aprile si è svolta a Nardò, nello splendido Parco Naturale di Porto Selvaggio, la 14ª edizione del Duathlon del Salento, gara nazionale Rank. L’evento, organizzato dalla Salento Triathlon Enjoy, con la collaborazione del Comune di Nardò e sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, ha richiamato tanti atleti provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni italiane, confermando l’alto livello tecnico della competizione e il suo forte richiamo.

Tra gli uomini ha trionfato Sabino De Palma (SSD Sport Project) con un tempo di 58’50”, seguito da Domenico Rotolo (Magma Team) in 59’17” e Roberto Mannese (Polisportiva Amici di Marco) che ha chiuso dopo 1h 00’51”.

In campo femminile, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Vanessa La Fronza (Polisportiva Amici di Marco) in 1h 07’09”, seguita da Rosa Rella (ASD Altamura) in 1h 11’39” e Laura Potenza (ZZW Triathlon) dopo 1h 14’37”.

Grande soddisfazione anche per la Polisportiva Amici di Marco, che si è aggiudicata il titolo di Campione Regionale di Duathlon Sprint.