PRIMA CATEGORIA/B – Comunicato ufficiale di staff tecnico e rosa del Ceglie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di staff tecnico e della rosa dell’Asd Ceglie Calcio (Prima Categoria girone B) che, domenica scorsa, si è presentata in campo con soli sette uomini a Noicattaro.

“Con la presente lo staff tecnico dell. Asd Ceglie Calcio (nelle figure di Mr. Alberto Bosco, Mr. Giovanni Cervellera, Prof. Flavio Bellanova, il Team Manager Marco Cavallo) e della rosa

PREMESSO

che nonostante le continue rassicurazioni pervenute sugli emolumenti relativi ai mesi di Febbraio e Marzo, non ultimo nella riunione del 24 Aprile 2025, le stesse si sono rivelate prive di fondamento,

COMUNICANO

che non hanno preso parte all’incontro contro il Noicattaro Calcio e che detta decisione non risulta presa negli ultimi giorni bensì sin già dopo la gara interna contro il Latiano che li ha portati a non allenarsi nelle settimane successive e precisamente dal giorno 8 Aprile 2025. Motivo per cui nella riunione indetta dalla società giovedì 24 Aprile 2025, nonostante le ulteriori rassicurazioni circa le mensilità non pagate, hanno richiesto la corresponsione del solo mese di Febbraio senza cui la squadra non si sarebbe presentata a Noicattaro. Nonostante per lo Staff e la Squadra hanno sempre prevalso il voler difendere i colori del Ceglie e il voler far tornare questa società dove meriterebbe, mai avrebbero voluto diramare un simile COMUNICATO in quanto la loro professionalità ha superato ogni tipo di problematica logistica, organizzativa e normativa-calcistica, ma è pur vero che vogliono rammentare all’ASD CEGLIE, al suo Presidente ed ai suoi

Dirigenti che in un accordo insiste un legame reciproco inerente le corrispettive prestazioni, dove la prestazione di una parte è collegata alla controprestazione di un’altra parte, che questo concetto implica che le obbligazioni delle parti siano interconnesse e che pertanto la mancanza di una prestazione può influenzare l’altra”.

Staff tecnico Squadra