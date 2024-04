DUATHLON – Il paesaggio mozzafiato di Porto Selvaggio ha ospitato il 13° Duathlon del Salento: i vincitori

in foto: C. Venuto (Salento Triathlon Enjoy)

È andata in archivio con riscontri decisamente lusinghieri la 13esima edizione del Duathlon del Salento, competizione valida sia quale terza tappa del circuito regionale #racehard di duathlon sia per l’assegnazione del titolo pugliese di società di duathlon sprint. Impeccabilmente allestita dalla Salento Triathlon Enjoy sotto l’egida del Comitato Regionale FITri e con il patrocinio del Comune di Nardò, la gara è stata ospitata presso la suggestiva Masseria Torre Nova collocata nel parco naturale di Porto Selvaggio su un percorso altamente spettacolare comprendente un tratto iniziale di corsa di 5 chilometri completamente chiuso al traffico seguito dalla frazione in bicicletta di 20 chilometri e dal segmento conclusivo di podismo della lunghezza di 2,5 chilometri.

Presenti al via specialisti giunti da tutta la Puglia, oltre a rappresentanti della Basilicata e del Lazio. In ambito maschile il successo assoluto è andato a Federico Mazzei (Magma Team) davanti a Martino Carbotti (Pol.va Amici di Marco, Bitonto) e Angelo Aloisio (Otrè Triathlon Team, Noci), mentre fra le donne si è imposta Rosita Rella, portacolori della TT Altamura, con il podio completato da Cristina Venuto (Salento Triathlon Enjoy) e Maria Minerva (Pol.va Amici di Marco).

La Coppa per la società vincitrice del Campionato Regionale di Duathlon Sprint è finita nella bacheca della Polisportiva Amici di Marco, che nella graduatoria generale ha preceduto nell’ordine Salento Triathlon Enjoy e Agim Academy.

“La sinergia instaurata tra il Comitato Regionale Fitri, la Salento Triathlon Enjoy, le istituzioni con un particolare ringraziamento al presidente del Consiglio comunale di Nardò con delega allo sport Antonio Tondo e le altre realtà pubbliche e private è stata determinante per il brillante esito della competizione – sottolinea il presidente FITri Puglia, Antonio Tondi – . Gli atleti hanno gareggiato su un percorso tanto tecnico quanto affascinante e si sono complimentati con lo staff organizzatore perché la durezza della prova è stata “addolcita” dal paesaggio mozzafiato in cui appunto si sono confrontati. Senza dubbio il Duathlon del Salento è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime edizioni attraverso l’impegno di tutti”.

(Comunicato stampa FiTri)