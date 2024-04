LECCE – Petardi, vicino il traguardo dei 200mila euro in due anni. Con l’Udinese, di lunedì pomeriggio

Puntualissimo l’appuntamento del martedì con la nuova sanzione comminata dal Giudice sportivo ai danni delle casse sociali del Lecce.

Quella relativa alla 34esima giornata è di 5mila euro “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due petardi e numerose bottigliette semi-piene”. Il totale degli esborsi da bonificare alla Lega Serie A, sinora, sale a 124.500 euro nel 2023/24, che, sommati ai 70mila euro del 2022/23, fanno avvicinare il grande traguardo dei 200mila euro scialacquati senza senso.

Inoltre, le “belle” notizie non finiscono qui, giacché la Lega, in concerto con le tv che detengono i diritti, ha fissato Lecce-Udinese della 36esima giornata alle ore 18.30 di lunedì 13 maggio, tra le proteste dei tanti tifosi del Lecce che sono anche lavoratori e che, a quell’ora, non possono dedicarsi a seguire la propria squadra del cuore.

Altre sanzioni a società: 4mila al Torino, tremila all’Inter, 1.500 al Genoa.

Calciatori: squalificati per una giornata Sam Beukema (Bologna), Adrien Tameze (Torino), Juan Cabal Murillo (Verona), Roberto Gagliardini (Monza), Yunus Musah (Milan), Martin Payero (Udinese), Nehuen Perez (Udinese), Niccolò Pierozzi (Salernitana), Ruan Tressoldi (Sassuolo).

Per il Lecce, entra in diffida Nikola Krstovic. La lista dei diffidati giallorossi comprende anche Roberto Piccoli e Hamza Rafia.