DANZA SPORTIVA – La salentina Martina Epifani brilla al Campionato Europeo Youth WDSF

La 16enne salentina Martina Epifani si conferma tra le migliore ballerine d’Europa.

Si è svolto il 28 marzo, in Spagna, a Palma de Mallorca, il Campionato Europeo Youth 2025 WDSF. La ballerina originaria di Seclì, già finalista nell’ultima edizione degli europei e dei mondiali, si è classificata al settimo posto su 120 concorrenti in rappresentanza di 24 nazioni diverse, sfiorando l’accesso alla fase finale.

Martina, che frequenta la III A del Liceo delle Scienze umane “Pietro Colonna” di Galatina, è una ballerina di classe AS (internazionale), 11esima nel ranking mondiale e prima in Italia.

La giovane secliota, seguita dai Maestri Gianfranco Galeone e Biagina Calignano del Team Galeone-Calignano di Nardò, ha gareggiato nella specialità Solo Latin (samba, cha cha cha, rumba, paso doble, jive).

Sabato 29 marzo, nella gara Youth Open WDSF, è salita sul gradino più alto del podio, togliendosi la soddisfazione di mettersi alle spalle anche chi il giorno prima si era piazzato meglio.

“Credo di aver ballato bene – dichiara la giovane ballerina – e di aver meritato la finale. Purtroppo non è andata così, ma sono felice della mia prestazione. Mi è piaciuto molto l’appoggio del pubblico italiano. Ringrazio il mio maestro che c’è sempre a incoraggiarmi e aiutarmi e che mi ha preparato ad affrontare questo Campionato europeo al meglio. Un ringraziamento speciale va ai miei genitori, che mi permettono di fare queste esperienze. Sono molto felice anche perché, subito dopo il Campionato europeo, mi sono rimessa in carreggiata e ho conquistato il primo posto nella gara Youth Open, confrontandomi con ragazze molto forti. Ora, l’obiettivo è continuare a studiare con i mei maestri per preparami al Mondiale che si terrà in Georgia il 17 maggio. Spero anche lì di dare il meglio di me, con l’intento di sorprendere in positivo me stessa e chi mi supporta da casa”.