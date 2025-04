LECCE – Allenamento singolo al Via del Mare. Lungo l’elenco dei diffidati, occhio ai “gialli”

Dopo la doppia seduta di ieri, il Lecce oggi si è allenato in modalità singola sul prato del Via del Mare a due giorni dalla sfida di Torino contro la Juventus in programma sabato sera alle 20.45.

Ad eccezione del solito Marchwinski, non ci sono altre defezioni fisiche, al momento, in casa giallorossa.

Da tenere sott’occhio il computo dei diffidati che, al momento, comprende cinque calciatori: Berisha, Rafia, Ramadani, Krstovic e Pierotti. Al prossimo cartellino giallo, ovviamente, scatterà la squalifica. Sarà importante evitare cartellini gialli giacché la prossima sfida sarà quella casalinga contro il Como che, visto il calendario, è una delle più “abbordabili” di quelle restanti.

Per la giornata di domani il tecnico ha fissato la seduta di rifinitura nel pomeriggio, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Torino. Per le 16.15 è stata invece fissata la conferenza stampa dello stesso Giampaolo che parlerà dell’incontro dell’indomani.