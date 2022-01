CICLISMO – Mtb, a gonfie vele la campagna abbonamenti Bicinpuglia 2022 Uisp

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti per Bicinpuglia 2022, la challenge ciclistica organizzata dalla Uisp – Sport per Tutti che si svolgerà in tre campionati tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Tanti atleti, infatti, hanno già acquistato il proprio abbonamento sul sito ufficiale bicinpuglia.it, dal quale si può scegliere se abbonarsi ad un solo campionato tra Marathon, XC Challenge Bike o Trofeo dei Borghi, oppure optare per due campionati. Si può, inoltre, acquistarli tutti e tre, con un risparmio importante e… agonismo e divertimento assicurato.

Tra i motivi che hanno spinto tanti sportivi del Sud Italia ad iscriversi è sicuramente il turismo sportivo: bellissime, infatti, le mete delle 28 gare dei tre circuiti a cui si può partecipare.

Per la Marathon & Medio Fondo si parte domenica 20 marzo dalla Basilicata, più precisamente da Montescaglioso, con la sesta edizione di Monte in Bike organizzato dalla SSD Athena Club ARL. Il 1° maggio, poi, festa non solo dei lavoratori ma anche dei ciclisti: si va a Rionero in Vulture per la Marathon Rionero. La tappa di giugno è ancora in terra Lucana: Picerno ospiterà la Marathon Monte Li Foj, grazie all’agriturismo Il Riccio. Luglio si prospetta davvero intenso: il 3 si va a Laino Borgo per il Gran Fondo dei Bruzi (organizzato dall’Asd Amici della Bicicletta Laino), il 24 a Gallipoli Cognato (Basilicata) per la 4a edizione di Piccole Dolomite Lucane della Nuova Atlantide e della Nuova Athena Club e infine il 31 a Sasso di Castalda, piccolo e caratteristico centro della provincia di Potenza. A settembre i Cicloamatori Oppido Lucano ospitano la 5a Mtb Race Oppido Lucano, poi si torna in Puglia per una doppia tappa tarantina: il 25 settembre a Palagiano per la 5a Marathon Terre Jonico fortemente voluta dalla RH Bike Team e il 9 ottobre all’Ippodromo Paolo VI del capoluogo ionico, con la Marathon degli Spartani degli MTB Taranto Bikers.

Le tredici tappe della XC Challenge Bike, invece, si svolgeranno prevalentemente nell’area ionica-salentina della Puglia: si parte con il Trofeo Xc Cyclobike di Supersano il 6 marzo, poi si va a Castellaneta il 27 dello stesso mese. La Società Ciclistica Aradeina, invece, ospiterà la XC Aradeo il 10 aprile, mentre ben quattro saranno le tappe di maggio: l’8 a Borgo Cardigliano per il 2° Memorial Alessandro Marano, il 15 l’Xc Marina Piccola di Avetrana, il 22 a San Pancrazio Salentino con l’Xc San Paolo Race e il 29 a Parco Torcito per il 4° Trofeo Reale Mutua. Grottaglie (giorno 2), Taurisano (12) e Putignano (26) le tappe di giugno. A settembre sarà la volta di Leverano, quando l’11 si disputerà il 7° Trofeo Bike Revolution e il 18 l’Xc Porto Selvaggio. Si chiude ad ottobre con una doppia data: il 16 a Caprarica e il 30 a Rutigliano.

Cinque, invece, gli imperdibili appuntamenti con il Trofeo dei Borghi, tutti in Puglia. Il 10 luglio a Massafra, poi quattro tappe agostane: il 7 ad Avetrana, il 14 a Ginosa, il 21 a Rutigliano ed infine il 28 a Statte.

La campagna abbonamenti sarà attiva fino al 28 febbraio 2022, dopo di che sarà possibile iscriversi solo ad ogni singola gara prevista dal folto calendario.