BILIARDO – I Campionati italiani fanno tappa a Gallipoli

Parte domani la terza prova del Fibis Challenge presso l’Ecoresort “Le Sirenè” di Gallipoli, valida per i 22esimi Campionati italiani di biliardo sportiv.

Si tratterà di una sfida in tre fasi: un primo torneo di selezione, al quale parteciperanno tutti gli appartenenti alla categoria Master, 1ª, 2ª e 3ª; un secondo torneo nazionale, suddiviso in due fasi (alla prima parteciperanno gli atleti della categoria Nazionale in classifica dalla 48esima alla 17esima posizione e i 32 qualificati del torneo di selezione; alla seconda, di diritto gli atleti della categoria Nazionale in classifica dalla 16esima alla prima posizione e i 16 qualificati dalla prima fase del torneo nazionale). Specialità “Italiana” al meglio delle 5 partite ai 60 punti.

Infine, sarà il turno dei sedici Nazionali pro che si confronteranno coi sedici atleti qualificati dalla seconda fase del torneo nazionale. Formula di gioco: “Italiana” al meglio delle 7 partite ai 60 punti. L’evento si chiuderà lunedì 31 gennaio.