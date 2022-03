CICLISMO – Mtb, Castellaneta si prepara a ospitare la 2ª tappa di Bicinpuglia: i dettagli

Il circuito Bicinpuglia passerà, domenica 27, da Castellaneta, dove si svolgerà il IV Trofeo Città del Mito, seconda tappa del percorso, organizzata dalla Mtb Group Castellaneta.

Il percorso è caratterizzato da salite tecniche, discese single track e parti veloci, attraverso il bosco di Castellaneta, ed è lungo 4,05 km da ripetersi cinque volte.

Il ritrovo è fissato presso il ristorante “Il Casone”, in zona Montecamplo, a partire dalle 7.30.

“I preparativi procedono velocemente – afferma Davide Mutasci, presidente della Mtb Group Castellaneta -, siamo entusiasti dell’evento, anche perché promuoveremo per la prima volta anche la gara di e-bike qui a Castelolaneta. Il morale è alto”.

Bicinpuglia, come confermato più volte da Giovanni Punzi, responsabile Sda Ciclismo Nazionale Uisp, si sta rivelando un traino per l’economia e per il turismo sportivo e sostenibile: “Alcuni giorni fa è stata promossa in Puglia La Baita Economy – conclude Mutasci – in cui sono presenti molte associazioni e circa 84 comuni che vogliono puntare sul turismo in due ruote. La gara è un biglietto da visita dove poter esprimere al meglio le potenzialità del territorio: questo scorcio di Castellaneta, oltre ad essere bellissimo e pieno di cultura, offre, attraverso questa nostra iniziativa, anche la possibilità di passeggiare in circa 1800 ettari di bosco e di ammirare le grotte in cui, nel periodo del brigantaggio, i castellanetani si rifugiavano per nascondersi dai briganti, che sono ancora parzialmente inesplorate. Il IV Trofeo Città del Mito non è soltanto sport, è soprattutto cultura”.

Le iscrizioni alla gara sono aperte sul sito bicinpuglia.it. il costo è di 15 euro. Termine ultimo per le iscrizioni: sabato 26 alle ore 15.