CICLISMO – Gianni, Claudio, Diego: dal Capo di Leuca per il ‘coast to coast’ della Sicilia

Poco più di mille chilometri da fare in bicicletta in nove giorni per percorrere tutta la Sicilia, procedendo in senso antiorario per avere sempre il mare sulla propria destra. Questa è la prossima missione sportiva di tre ciclisti amatoriali salentini, Gianni Gianfreda, Claudio e Diego Fersini (questi ultimi padre e figlio). I tre partiranno da Messina lunedì prossimo, 21 ottobre, per esplorare la Sicilia chilometro dopo chilometro, per tutta la costa, con un dislivello totale di 7.185 metri. Al ritorno a casa, nel Capo di Leuca, grande festa per celebrare l’impresa.

Gianni Gianfreda, 47 anni da compiere, originario di Acquarica del Capo, è dottore in Scienze Motorie, Fisioterapia, Chiropratica, Osteopatia e Posturologia del 2004. Apprezzato per la sua capacità di “aggiustare le persone”, da sempre affascinato dallo studio del corpo umano, è un grande appassionato di sport (ciclismo, pesca subacquea, canottaggio, SUP, pattinaggio in linea): “Per me – racconta – la bici rappresenta molto di più di un’attività fisica: è un modo di esplorare nuovi mondi, connettermi con la natura e incontrare nuove persone”.

Claudio Fersini, 58 anni, vive a Marina di Leuca ed è barbiere da oltre 30 anni. Insieme alla moglie ha aperto un salone di parrucchiere per uomo e donna dove ha costruito una carriera dedicata all’artigianato e alla cura dei clienti. Grande appassionato di ciclismo su strada, partecipa regolarmente a gare di gran fondo, trovando soddisfazione nel solo fatto di completare la gara.

Diego Fersini, figlio di Claudio, 31 anni, non ha seguito il mestiere del padre ma, dal padre, ha ereditato la passione per il ciclismo. Sin da bambino ha sviluppato una grande passione per la bicicletta e oggi si dedica principalmente al cross country e al cicloturismo, unendo la passione per la bici a quella per l’esplorazione del territorio. Nel 2021 ha trasformato la passione in una professione, aprendo la Ciclofficina Fersini a Gagliano del Capo, dove offre assistenza e servizi specializzati per gli amanti della bicicletta.

Il trio che si appresta a percorrere in bici la costa siciliana, da capo a capo, rappresenta tre generazioni diverse: Claudio, il “boomer“; Diego, il “millennial“; Gianni, “generazione X“.

Gianni e Diego hanno già affrontato un’avventura del genere lo scorso anno, percorrendo 2.200 km attraverso l’Albania, i Balcani, passando da Durazzo e arrivando a Santa Maria di Leuca. I tre non vedono l’ora di tuffarsi in questa nuova sfida.

Diego: “La Sicilia ci ricorda il nostro Salento, entrambi circondati dal mare. La scelta del luogo è nata dalla consapevolezza che l’Italia è ricca di meraviglie. Abbiamo viaggiato tanto all’estero ma spesso ci dimentichiamo della bellezza che abbiamo in Italia. Per me la Sicilia è tutta sa scoprire, pedalando lungo la costa col mare alla nostra destra per sentirci come accompagnati dalle onde. Quest’anno vogliamo esplorare il paesaggio, rilassarci, visitare i luoghi e magari assaggiare qualche specialità locale”.

Claudio: “Quest’avventura era nella mia mente da un po’. Sono ciclista su strada e quindi il cicloturismo sarà una novità per me, non vedo l’ora di provare quest’esperienza con mio figlio e Gianni. Sarà un viaggio rilassato, vogliamo prendere tempo per goderci i paesaggi, le città e la gente del posto. La Sicilia è meravigliosa e in bici sarà tutt’altra storia. Ci auguriamo che il tempo ci assista. Il freddo non ci preoccupa ma la pioggia potrebbe essere un problema che preferiremmo evitare”.

Gianni: “Quest’anno non ci concentreremo solo sui chilometri da percorrere ma anche sul godere appieno delle bellezze dell’isola, la Sicilia è un mix incredibile di montagna e mare e pedalare lungo la costa sarà un’avventura unica. Mi stuzzica molto la salita dell’Etna. Chissà cosa ci riserverà la Sicilia questa volta, ma una cosa è certa: ci sarà da divertirsi e da raccontare”.

Per chi voglia seguire il trio durante il viaggio: @sciamudeddai su Instagram, @diegofersini su Facebook.