LECCE – Ranghi ancora incompleti. Marchwinski ritorna infortunato dalla convocazione in nazionale

Seduta pomeridiana per il Lecce, ancora a ranghi incompleti. Oltre a Banda, Berisha e Burnete, che sono ai box da prima della sosta e che lavorano in differenziato, si è aggiunto, da ieri, anche Hasa, per un affaticamento muscolare. Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Marchwinski, che ha accusato una distorsione alla caviglia destra nella partita giocata con la nazionale polacca Under 21 venerdì scorso, subentrando dopo l’ora di gioco e restando in campo sino al triplice fischio. In quella di martedì, contro la Germania, Marchwinski è rimasto in panchina.

Nessuno di loro sarà presumibilmente a disposizione per la partita contro la Fiorentina di domenica. Oggi erano assenti anche Bonifazi, che è comunque infortunato, oltre a Coulibaly e Rafia, non ancora tornati in sede dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

Domani seduta di allenamento mattutina all’Acaya.