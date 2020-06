EVENTI – Missione compiuta: la grande staffetta di Obiettivo3 al traguardo di Leuca con Zanardi nel cuore

Missione compiuta per la grande staffetta di Obiettivo3, progetto fortemente voluto da Alex Zanardi per incentivare la diffusione e la pratica degli sport paralimpici. Il grande carrozzone, partito da Luino (Va) il 12 giugno, è giunto ieri a “finibus terrae”, a Santa Maria di Leuca, accompagnata da una folla festante e commossa.

L’incidente occorso a Zanardi il 19 giugno ha rinsaldato, ancora di più, animi e persone, che si sono strette attorno a lui, idealmente e fisicamente, portando al traguardo la carovana che ha percorso circa 3mila km, suddivisi per una quarantina di tappe, insieme a oltre 50 atleti disabili. L’obiettivo della grande staffetta era quello di ridare un messaggio di speranza all’Italia, dopo i durissimi mesi di lockdown. Un messaggio che, dopo l’incidente di Pienza, è stato ancor più forte per far confluire, virtualmente, ad Alex, ogni goccia di energia di cui necessita per superare anche questo secondo durissimo scoglio.

L’ultima tappa è partita da Porto Cesareo, con il saluto del Comitato d’accoglienza presieduto da Francesco Schito e, via Santa Cesarea Terme, si è conclusa a Santa Maria di Leuca per un abbraccio collettivo e intenso. Nel gruppo anche diversi portacolori del Team Calcagni di Guagnano, squadra ciclistica che promuove da anni l’attività paralimpica, sia amatoriale, che granfondistica, guidata da Carlo Calcagni eAndrea Quarta. Tutti uniti, per urlare a gran voce: “Forza Alex!”