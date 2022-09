EVENTI – Mille km in giro per la Puglia per aiutare i bambini del reparto oncologico “Nadia Toffa” a Taranto

Si chiama “Iopedaleròperte” l‘iniziativa che unisce sport e solidarietà, nata per sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

L’evento è ideato dal cicloamatore Pasquale Marinelli che, dopo aver percorso oltre mille chilometri in bici, in tutta la Puglia, tornerà a San Vito, borgo di Taranto, da dove partirà il 14 ottobre. L’arrivo è previsto per il 16.

Insieme a Pasquale, ci saranno i suoi amici ciclisti e tecnici Giuseppe Grottola, Francesco Corrente, Alessandro Cascone e Tony Ancona.

“Iopedaleròperte” raccoglierà dei fondi per l’Associazione Genitori di Taranto Onco-Ematologiache (AGTOE) che sostiene il reparto “Nadia Toffa” del nosocomio tarantino. Per questo scopo, quindi, e per dare a tutti la possibilità di partecipare a questa grande impresa, l’associazione ha creato una maglietta celebrativa che permetterà a questa tre giorni di sport di essere indossata e portata con orgoglio da chi deciderà di acquistarla, con un contributo minimo di dieci euro.marinell

Per info, consultare la pagina Facebook “iopedaleròperte” e la pagina “Associazione genitori di Taranto Onco-ematologia”.