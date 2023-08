EVENTI – A Nardò la 3ª “Notturna in bike” a sostegno della LILT

Sport e solidarietà vanno spesso a braccetto. A Nardò, domenica prossima, 3 settembre, prenderà il via la terza edizione della “Notturna in bike”, organizzata da Asd Skozzikakuezzi Nardò col patrocinio del Comune.

La Notturna in bike unisce la notte, le persone, la solidarietà, la passione per lo sport e l’amore per il territorio di Nardò. La manifestazione ciclistica a sfondo solidale ha come obiettivo quello di sostenere LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con una raccolta fondi. L’evento non è competitivo ed ha un percorso a bassa difficoltà per coinvolgere il maggior numero di persone possibile, rendendo la manifestazione una grande festa. Il ritrovo è fissato alle 18 in piazza Cesare Battisti a Nardò, all’interno del giardino botanico. Agli iscritti sarà consegnato un sacchetto con panino e bevande. Tra tutti gli iscritti, poi, saranno sorteggiati dei premi. Sono obbligatori sia il casco, sia le luci. Info: 338 438 46 03 – 347 164 09 49.