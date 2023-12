CICLISMO – Ciclocross, a Gallipoli il 2° Giro delle Regioni con gli atleti della nazionale azzurra

Il Parco Naturale Lido di Sant’Andrea e Litorale Punta Pizzo di Gallipoli e l‘Ecoresort Le Sirenè sono pronti ad accogliere il 5° Gran Premio Caroli Hotels, tappa inaugurale del 2° Giro delle Regioni Ciclocross, in programma per domani, 3 dicembre.

L’evento è organizzato dall’Asd Romano Scotti sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, con la straordinaria partecipazione degli atleti in maglia azzurra della nazionale diretti dal Ct Daniele Pontoni,.

Si presenteranno ai nastri di partenza i nazionali Vito Carrer e Giuseppe Cassano (Under 23), insieme alle Junior Valentina Corvi, Angelica Coluccini, Elisa Ferri, Giada Martinoli, Ilaria Tambosco e Giorgia Pelizotti e degli uomini Junior Stefano Sacchet, Ettore Fabbro e Giacomo Serangeli.

«Abbiamo scelto la Puglia come terreno ideale per rinsaldare lo spirito di gruppo dei nostri ragazzi e per rifinire la preparazione – spiega il CT Daniele Pontoni – In particolare la tappa di Gallipoli è perfetta per mettere gli atleti davanti a scenari tipici della Coppa del Mondo: con il progredire dell’inverno ci sarà molto da correre a piedi, mentre nelle scorse settimane abbiamo assistito a gare molto veloci. Di conseguenza il particolare percorso disegnato dall’ASD Romano Scotti, che si divide equamente in tre pezzi tecnicamente differenti, aiuterà gli atleti selezionati a perfezionare le caratteristiche podistiche, con la difficoltà in più offerta dalla sabbia, che di per sé è un elemento chiave di alcune Coppe».

Le iscrizioni, per agonisti e cicloamatori FCI, saranno aperte sino alle 23.59 di oggi, 2 dicembre, su questo link: https://www.ciclocrossroma.it/iscrizione-master-enti-grc/.