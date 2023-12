LECCE – Il ritorno di Ramadani: “Davanti al nostro pubblico vogliamo vincere”

Assente per squalifica a Verona, con il Bologna tornerà in campo Ylber Ramadani. Il centrocampista del Lecce ne ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

Le prime parole sono state rivolte proprio all’assenza di lunedì scorso: “Mi è dispiaciuto non esserci in una sfida importante per la salvezza come quella contro il Verona, ma si tratta di un punto importante”.

Sul momento della squadra: “Dobbiamo solo pensare alla sfida contro il Bologna, non mi piace tracciare dei bilanci ci serve il risultato pieno nella prossima sfida e davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto per andare a trovare la vittoria che manca da troppo tempo”.

La Nazionale: “Questa qualificazione è stata molto importante per il nostro paese, si tratta di una grande opportunità perché oramai abbiamo un gruppo di giocatori importanti. Per me essere in Serie A e in Nazionale è un sogno, era qualcosa che inseguivo fin da bambino. Il girone? Mi piacerebbe che il gruppo degli europei fosse composto da Germania, Albania, Italia e Svizzera, sarebbe un girone molto stimolante per noi”.

L’obiettivo per domenica è chiaro: “Noi abbiamo fatto delle grandi partite, come quella contro la Roma in cui abbiamo perso tutto in pochi minuti. In casa, in particolare, possiamo fare male a tutti. Domenica vogliamo vincere, serve per la nostra fiducia, serve ai tifosi e serve alla classifica”.

E infine una battuta su Krstovic: “Questa settimana ha lavorato molto bene, ha veramente una grande fame, non segna da cinque partite. Nelle ultime sedute si è allenato per trovare il gol nella gara di domenica”.