CICLISMO – Bicinpuglia riparte da Taurisano: c’è il Crocefisso della Macchia, l’Università del Salento per biker

Il carrozzone di Bicinpuglia Uisp farà tappa, domani mattina, a Taurisano, dove si correrà l’XC Torobike – Crocefisso della Macchia, organizzato dalla storica società ciclistica taurisanese presieduta da Roger Schiavano.

Partenza alle ore 9 dalla cappella Grotta del Crocefisso (raduno alle 7.30) nella frazione di Manfio (Casarano), con lo storico percorso del Crocefisso della Macchia a Taurisano, da tanti conosciuto come l’“Università del Salento dei biker”.

“La Torobike nasce dalle ceneri di un’altra società, la Bike Pioneers – sottolinea il presidente Schiavano, anche tra i migliori atleti delle Challenge di Bicinpuglia da inizio stagione – da un gruppo di amici che ha voluto formare la ‘squadra del paese’. Siamo pronti per una gara che ci auguriamo sia indimenticabile: il percorso ha prevalentemente due variazioni: una discesa denominata “scia tacornula” e la “salita della celimanna”. Sarà un bel banco di prova per tutti i partecipanti, all’insegna del divertimento e della sicurezza”.



Ancora una volta si conferma fortissimo il connubio sport e turismo, grazie a Bicinpuglia: “Taurisano è uno dei comuni più caratteristici del Basso Salento, con le sue viuzze impreziosite da corti, nicchie, chiese e palazzi. Per gli amanti del mare, poi, a pochi km ci sono le spiagge salentine più belle. Insomma, i tanti ciclisti che gareggeranno, dopo aver sudato in sella alla propria mountain bike, potranno rinfrescarsi facendosi un bel tuffo nel nostro meraviglioso mare”.

Per iscriversi, come sempre, è attivo il portale bicinpuglia.it al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=228.