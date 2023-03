CICLISMO – Bicinpuglia 2023 parte dal Salento: in arrivo l’8° Trofeo Bike Revolution. Le info

Parte domenica prossima, 5 marzo, Bicinpuglia 2023, il circuito targato Uisp dedicato a tutti gli appassionati di mountain bike. Per la Categoria Challenge Bike è in programma la prima tappa, quella dell’ottavo Trofeo Bike Revolution, organizzato dalla Sport Bike di Salice Salentino, società tra le più importanti dell’intero panorama challenge Uisp, coordinata da Giovanni Punzi. QUI il calendario, tappa per tappa.

L’evento, supervisionato da Antonio Marangio, responsabile Uisp Ciclismo Lecce, partirà dalla Masseria Zanzara, tra Veglie e Porto Cesareo, con ritrovo alle 7.30. Il via ufficiale alle 9.30 con arrivo previsto per le ore 12 circa.

Così Gregorio Calcagnile, presidente della Sport Bike: “Il trofeo Bike Revolution nasce grazie alla passione di Gianluca “Zorro” Politano e Simone Martina, storico ciclista pugliese, che, sulla collinetta adiacente a ‘Masseria Zanzara’ hanno voluto creare un piccolo parco divertimenti per gli appassionati delle ruote grasse. Il segreto della longevità di questo trofeo sta nell’impegno e nella costanza nel regalare delle belle domeniche di sport fatte di percorsi piacevoli e divertenti, una ricca offerta di premi, buon cibo e ottima compagnia. Il percorso è lungo circa 6 km con un dislivello di circa 100 metri a giro; è un continuo sali e scendi di brevi ma sfiancanti distanze, non permette mai di abbassare la guardia; è caratterizzato da discese brevi e divertenti, due salite bianche e un punto denominato ‘tramonto’ che si affaccia sullo splendido mare di Porto Cesareo; è immerso totalmente nella macchia mediterranea con brevi tratti negli uliveti secolari”.

