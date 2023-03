SERIE A – Lecce, uno squalificato e un’ammenda per petardi: il Giudice sportivo della 24ª

Uno squalificato e un’ammenda per il Lecce: questo quanto emerge dal bollettino del Giudice sportivo, pubblicato poco fa e relativo alle gare della 24esima giornata di Serie A.

Federico Baschirotto salta automaticamente la prossima gara, la trasferta di Milano contro l’Inter, per aver ricevuto contro il Sassuolo un’ammonizione – abbastanza contestata – in costanza di diffida. Insieme al difensore centrale del Lecce, sono stati fermati, per due giornate, Mario Rui (e ammenda di 10mila euro, Napoli); per una giornata: Giulio Donati (Monza), Nicolò Casale (Lazio), Rafael Leao (Milan), Kingsley O. Ehizibue (Udinese), Alex Ferrari (Cremonese), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Rade Krunic (Milan), Samuele Ricci (Torino). Entra in diffida Lameck Banda, così come i suoi compagni Umtiti, Maleh e Colombo.

Ammende: 8mila euro al Torino; tremila euro a Juventus, Lecce (due petardi nel recinto di gioco); duemila euro al Bologna. Il totale delle ammende ricevute dal Lecce, da inizio campionato, sale a 51mila euro.

Tra gli allenatori, due giornate di squalifica e ammenda di diecimila euro per Josè Mourihno (Roma).