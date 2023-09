BOXE – “Salento Adventure”, vittoria lampo per ‘El Dynamite” Santoro

in foto: A. Santoro

Vittoria per ko tecnico per Antonio “El Dynamite” Santoro, peso welter professionista leccese, impegnato nella kermesse “Salento Adventure” promossa da Aics e svoltasi sabato scorso al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce.

Santoro, accompagnato sul ring dai maestri Francesco Stifani della BeBoxe di Copertino e Andrea Presicce del Team Helios di Lecce, si è imposto su Alexander Piantini alla seconda ripresa. Oltre all’incontro tra “pro”, si sono svolti altri sette combattimenti dilettantistici.

“Dedico questa vittoria al maestro Severino Gagliardi che tanti anni fa mi ha fatto innamorare di questo sport – afferma Santoro -. Sono soddisfatto della mia prestazione e spero di tornare presto sul ring per dare continuità. Insieme ai miei maestri e al mio manager Davide Giordano proveremo a dare l’assalto ad un titolo internazionale”. Per il veterano della boxe leccese si è trattata della seconda vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto a giugno contro Marco Delmestro. Durante la serata è salita sul ring per la prima volta Morena Stifani. La figlia del maestro Francesco Stifani ha trionfato all’esordio nella categoria School Girls tra i -51 chilogrammi.