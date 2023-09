SERIE A – Lecce, terza sanzione su tre gare casalinghe: il Giudice sportivo

Terza sanzione su tre gare casalinghe di campionato per l’Us Lecce. Il Giudice sportivo ha, infatti, comminato al club giallorosso un’ammenda di quattromila euro “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b) CGS”.

Il computo delle sanzioni ricevute sinora dal Lecce in questa stagione è già pari a 23mila euro.

Altre decisioni: sanzioni per Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio, Udinese (5mila euro per non aver rispettato il minuto di raccoglimento in memoria dell’ex Presidente Napolitano); 1.500 al Milan e alla Salernitana (lancio di oggetti in campo).

Tra i calciatori, un solo squalificato: si tratta di Martin Aaron (Genoa), espulso proprio in occasione di Lecce-Genoa per doppia ammonizione.