LECCE – Espulsione di Baschirotto a Monza, la ricostruzione del dialogo tra arbitro e Var

A distanza di otto giorni da Monza-Lecce, sono stati diffusi i dialoghi tra l’arbitro di quella gara, Livio Marinelli, i suoi assistenti (Luca Mondin e Giuseppe Di Giacinto), e la Sala Var (Marco Serra e Massimiliano Irrati). La ricostruzione della dinamica che ha portato all’espulsione di Federico Baschirotto per un presunto fallo su Lorenzo Colombo, a posteriori, lascia ancor più sgomenti per quello che, a tutti gli effetti, è sembrata subito una decisione sbagliata del fischietto della sezione di Tivoli. Ecco la ricostruizione dei dialoghi, trasmessi da Danz nel corso di “Open Var”, alla presenza del responsabile della Can A-B, Gianluca Rocchi.

(Legenda: ASS = assistente; VAR = Sala Var; ARB = arbitro)

ASS: “Fallo e giallo”

VAR: “Fammelo vedere, ha fatto rosso”

ARB: “Piede a martello sopra la caviglia, l’ho vista così”

VAR: “Fermalo sul punto di contatto… questa per me è sostenibile. Vediamo la dinamica… tocca chiaramente il pallone e poi c’è il punto di contatto sopra la caviglia”

ARB: “L’altro piede a martello, questo ho visto”

VAR: “Lui (l’arbitro, ndr) si è perso il fatto che (Baschirotto, ndr) ha giocato chiaramente il pallone”. Livio, Baschirotto calcia il pallone che fa 30 metri poi sullo slancio”

ARB: “Eh piede a martello su ‘coso’, fammi capire…”

VAR: “Non c’è grandissima intensità, io te lo farei rivedere”

ARB: “Lo devo rivedere per toglierlo, Marco?”

VAR: “Sì, te lo farei rivedere”

…

ARB: “Ok la dinamica, ma c’è un piede a martello con gamba tesa, da quello che mi ricordo”

VAR: “Ma non c’è nessun secondo movimento. Livio, gioca il pallone, non ci sono altri movimenti ed è la stessa gamba con cui calcia, è l’attaccante avversario che gli entra nello spazio dopo che Baschirotto ha calciato. Giallo ok ma non rosso, per me è un chiaro giallo, poi valuta tu”

…

ARB: “Per me resta rosso, Marco, io c’ero. Confermato rosso”.

La ricostruzione dei dialoghi tra i protagonisti conferma, ancora una volta, l’errata decisione presa da Marinelli, poi grottescamente confermata dopo le evidenze video. Così Rocchi: “Doveva essere tolto il rosso e dare ammonizione e andava fatto al momento. Marinelli in campo fa la scelta giusta, è istintivo e mi piace, noi nel dubbio siamo sempre per la severità, ma a lui manca un parametro che al Var gli fanno notare. Baschirotto gioca il pallone e non può fare niente. Se ci fosse stato spazio tra il tocco del pallone e la caviglia del calciatore, sarebbe stato rosso. Rimane la decisione del campo, ma noi non avremmo penalizzato l’arbitro se avesse cambiato la decisione”.

Per la cronaca, dopo essere stato lasciato a riposo per la quinta giornata, Marinelli è stato designato come quarto uomo in Napoli-Udinese che si giocherà domani sera.