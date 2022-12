BOXE – Campionati italiani Elite di Ugento: tutti i vincitori, categoria per categoria

È calato il sipario sulle finali dei Campionati italiani Elite maschili e femminili AOB di pugilato, svoltisi al PalaOzan di Ugento nei giorni scorsi, indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzati dall’Asd Beboxe Pugilistica Copertinese (presieduta da Barbara Marzo e diretta dal maestro Francesco Stifani), dal Comitato regionale Puglia/Basilicata, in collaborazione con l’Asd Boxe Terra d’Otranto (presieduta da Davide Margarito e diretta dal maestro Salvatore Carafa) e Artmedia Sport, patrocinati dal Comune di Ugento e sostenuti dalla Regione Puglia. AOB è la sigla nella quale l’International Boxing Association (IBA) disciplina le competizioni di tipo “olimpico”, una volta considerate “dilettanti”, sia a livello nazionale, che internazionale. Il puglie AOB è un atleta che partecipa a gare pubbliche per spirito agonistico e non a scopo di lucro.

Il quartier generale dell’evento è stato il Bellavista Club-Caroli Hotels di Gallipoli. In totale, hanno preso parte ai Campionati 249 atleti (197 uomini, 63 donne). I risultati delle finali, categoria per categoria.

Donne 50 kg: oro Lucia Ayari, argento Federica Macrì;

Donne 52 kg: oro Silvia Bignami, argento Margherita Magistrali;

Uomini 48 kg: oro Leonardo Esposito, argento Marco Sollero;

Uomini 51 kg: oro Nicolino Platania, argento Fares Al Assi;

Uomini 60 kg: oro Daniele Salerno, argento Adil Choukhmane;

Donne 48 kg: oro Erika Prisciandaro, argento Vittoria Parigi Bini;

Donne 54 kg: oro Olena Savchuk, argento Sirine Charaabi;

Uomini 54 kg: oro Tommaso Sciacca, argento Simone Cuomo;

Uomini 57 kg: oro Francesco Iozia, argento Gianluca Russo;

Donne 57 kg: oro Biancamaria Tessari, argento Bianca Voglino;

Donne 60 kg: oro Daniela Golino, argento Annalaura Demuru;

Uomini 67 kg: oro Gianluigi Malanga, argento Domenino Reina;

Uomini 71 kg: oro Francesco Magrì, argento Manuel Lombardi;

Uomini 75 kg: oro Remo Salvati, argento Drilon Thaci;

Uomini +92 kg: oro Diego Lenzi, argento Dmitro Tonyshev:

Donne 63 kg: oro Angela Zappoli, argento Francesca Regione;

Donne 66 kg: oro Angela Carini, argento Rosalba Marcone;

Uomini 63,5 kg: oro Giacomo Giannotti, argento Gerardo Scalcione;

Uomini 80 kg: oro Gerlando Tumminello, argento Andrea Ottomano;

Donne 70 kg: oro Melissa Gemini, argento Arianna Cornio;

Donne 75 kg: oro Andrea Gomiero, argento Lucia Scala;

Uomini 86 kg: oro Vincenzo Lizzi, argento Johan Gesus Acosta Sanabia;

Uomini 92 kg: oro Vincenzo Bortone, argento Mattia Facchini.