Eccellenza/B, Promozione/B: Il Giudice sportivo, gare dell’11.12.2022

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 11 dicembre in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI: Massimo Fumarola (1)

AVETRANA:

CASTELLANETA: Un punto di penalizzazione per mancata presenza in campo; ammenda di 600 euro per seconda rinuncia; ammenda di 400 euro per indennizzo a titolo di mancato incasso

CD GALLIPOLI:

GALLIPOLI F.: Sebastiano A. Stella (1)

GINOSA:

MANDURIA:

NOVOLI: Andrea Manco (all. fino al 22.12.22)

OSTUNI: Ammenda di 200 euro

OTRANTO:

S. MASSAFRA: Pierangelo Carlucci (1); Gabriele Caruso (1)

UGENTO: Giuseppe Nestola (1); Franco G. Veron (1)

VIRTUS MATINO: Alessandro Pirretti (1)

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA: Paolo G. Labellarte (1)

ATL. RACALE:

ATL. TRICASE: Ammenda di 200 euro

BRILLA CAMPI:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE:

COPERTINO: Ammenda di 100 euro

G. MELENDUGNO:

LEVERANO:

MESAGNE:

TALSANO:

TAURISANO: Stefano Pasca (1)

V. LOCOROTONDO: Giovanni Palmisano (2); Marco Coroforte (1)

VEGLIE: