BILIARDO – Andrea Quarta da Carmiano è il nuovo campione del mondo dei Cinque Birilli

Il salentino Andrea Quarta è il nuovo campione del mondo di biliardo, specialità cinque birilli. Il quarantenne di Carmiano ha vinto il 25th World Championship 5-Pins Individual Open che si è chiuso a Calangianus (SS) ieri sera, bissando il titolo mondiale conquistato nel 2008 a Sarteano (SI).

In finale, Quarta ha nettamente battuto per 4-0 l’argentino Ricardo Dieguez, mentre, in semifinale, aveva avuto la meglio sul connazionale Ciro Davide Rizzo, campione del mondo uscente, sempre per 4-0.

La finale con Dieguez non ha avuto molta storia, come si evince dal punteggio. Nel primo set, Quarta si è portato subito avanti ma l’argentino ha replicato bene, riagguantandolo e superandolo. Solo nel finale del set, Quarta ha messo a segno due tiri da 16 punti e si è portato a casa il primo round. Il salentino ha giocato in maniera impeccabile il secondo set, così come il terzo, vinti, rispettivamente, a 31 e a 30 punti. Nel quarto set, Dieguez ha mancato un paio di buone occasioni per provare a riaprire l’incontro, spianando, così, la strada a Quarta che non si è fatto pregare, vincendo il round e, automaticamente, il titolo di campione del mondo.