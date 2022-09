LECCE – Sticchi Damiani, primo bilancio: “Positivo, ma meritavamo dei punti in più. Che orgoglio i nostri giovani…”

Il presidente del Lecce, Savero Sticchi Damiani, ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa attraverso le colonne del Corriere dello Sport.

“Il bilancio sinora? Certamente positivo anche se c’è un po’ di rammarico perché meritavamo qualche punto in più in classifica, potevamo essere serenamente a dieci punti. Non ci siamo arrivati per circostanza fortuite ma pagare il prezzo di una categoria con una squadra così giovane, è normale. Giochiamo con tanti giocatori nati dopo il 2000 e in ogni partita siamo competitivi. Questo è motivo d’orgoglio. Tra i giovani, Gonzalez gioca per la prima volta tra i professionisti e con la tranquillità di un veterano. Anche Banda e Gendrey hanno potenzialità enormi, come Hjulmand che indossa la fascia di capitano con grandissima maturità. La Primavera? La seguo con grandissima attenzione, in questi anni si è visto il lavoro di Pantaleo Corvino che è sotto gli occhi di tutti, così come si vede la mano di mister Coppitelli che sta dando un’impronta importante al gruppo. Possiamo essere protagonisti in questi campionato. Baroni? Lavora in totale sintonia con la società, rappresenta un elemento essenziale del nostro progetto, ha esperienza e competenza che mette a disposizione della nostra azienda, sposando linee guida e visioni. È perfettamente integrato nelle dinamiche del nostro club. La sosta mondiale sarà un periodo importante per lavorare con continuità e a ranghi completi, può rappresentare per noi un punto di forza perché non tutte le nostre concorrenti potranno lavorare con tutti gli effettivi per un mese. Sono comunque contento che ci sono tanti giocatori che sono stati chiamati dalle loro nazionali. Intanto godiamoci Colombo in Under 21. Sicuramente abbiamo dei giocatori italiani che, se continuano così, si possono meritare una chiamata“.