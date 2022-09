TARANTO – Quarto ko: i rossoblu affondano con la Gelbison

Arriva la quarta sconfitta del Taranto in cinque gare. I rossoblù sprofondano sul neutro di Pagani contro la Gelbison. Le marcature della gara portano la firma di Cargnelutti, Faella e Fornito.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 13′ e coincide con il gol dei padroni di casa: Cargnelutti è bravo ad inzuccare di testa su calcio d’angolo e porta in vantaggio la Gelbison. Il Taranto prova a reagire al 27′ con un tiro di Labriola, la conclusione termina abbondantemente alta. Al 34′ Guida con un cross dalla sinistra pesca Romano, ma il colpo di testa è debole. La prima frazione di gioco termina con il vantaggio campano dopo tre minuti di recupero.

Al 15′ arriva il raddoppio dei padroni di casa al 60′: Faella con un pallonetto batte Vanucchi in uscita a vuoto. Al 62′ il colpo di testa di Onda termina di pochissimo fuori. La Gelbison tre minuti dopo trova il tris: Fornito con una bordata dai 30 metri batte ancora una volta Vannucchi. Il Taranto si fa vedere solo al 93′ con una girata di Tommasini che si stampa sul palo. La gara si conclude dopo ben sei minuti di recupero con la Gelbison che si impone per tre a zero. Allo Iacovone sabato gli ionici sfideranno il Foggia nel derby di Puglia.

—

IL TABELLINO

Pagani, stadio Marcello Torre

sabato 24 settembre, ore 20:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 5

GELBISON-TARANTO 3-0

RETI: 13′ Cargnelutti, 60′ Faella, 65′ Fornito

GELBISON (3-5-2): D’Agostino – Cargnelutti, Bonalumi, Gilli – Nunziante (57′ Onda), Fornito, Papa (75′ Savini), Correnti (57′ Loreto), Statella – De Sena (75′ Sorrentino), Faella (67′ Sane). A disp.: Vitale, Cannizzaro, Marong, Di Fiore, Mesisca, Kyeremateng, Citarella, Paoloni. All.: Fabio De Sanzo

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Vona, Antonini (46′ Tommasini), Manetta (76′ Granata) – Ferrara (61′ De Maria), Romano, Labriola, Mazza (46′ Evangelisti), Mastromonaco – Guida, Infantino (55′ Sakoa). A disp.: Loliva, Russo, D’Egidio, Diaby, De Maria, Panattoni, Maiorino. All.: Ezio Capuano

ARBITRI: Mario Perri di Roma 1 (D’Ascanio-Pinna. IV: Pirrotta)

NOTE: Ammoniti: Correnti (G), Infantino (T), Labriola (T), Nunziante (G), Gilli (G)