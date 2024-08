BASKET – “Memorial Antonio Stifini”, a Tricase parte la maratona cestistica tre contro tre

A Tricase torna l’ormai consolidato appuntamento col “Memorial Antonio Stifini”, la maratona di basket da strada, tre contro tre, dedicata al giovane prematuramente scomparso e patrocinata dal Comune di Tricase.

Il torneo, che l’anno scorso ha contato circa 170 iscritti, provenienti da tutta Italia, è un’originale occasione di gioco tre contro tre, tutta da provare. In palio, oltre ai trofei singoli, ci sarà un buono vacanza offerto ai vincitori della categoria Senior, da parte dello studio dentistico Dellabateledda.

A far da contorno, le sonorità elettroniche di Dj Bob Kufu e quelle rap, scratch cuttinf e free style del duo Rifle/Dj Rohs, che infiammerà il playground prima del ricco buffet finale. Con l’affiliazione alla LB3 3×3 Basketball League della scorsa stagione, i vincitori della categoria Under 12 nel 2023, gli “AirBallers”, hanno guadagnato il pass per le finali nazionali di Roseto degli Abruzzi, vincendole e dando risalto al basket salentino.

Le dichiarazioni degli organizzatori: “Col tempo abbiamo notato che alcune società locali stanno seguendo la nostra scia, introducendo simili particolarità ai propri tornei e ciò costituisce per noi solo motivo di orgoglio. Il nostro obiettivo è sempre stato perseguito a scopo benefico e mai di lucro, ed è grazie alla nostra caparbietà, incoraggiata dal nostro pubblico, che si è riusciti a portare questo sport nelle strade e nelle piazze, ottenendo la costruzione di un campo da basket a Tricase, che a breve sarà inaugurato e dato in gestione tramite bando comunale. È un importante passo che farà da cassa di risonanza per la diffusione della pallacanestro nel nostro paese, al fine di regalare anche un’adeguata struttura coperta ai tantissimi giovani cestisti dell’Asd Basket Tricase, con cui collaboriamo, come promessoci dal Sindaco”.

Appuntamento, quindi, da domani, 11 agosto, a martedì 13 a Tricase, in piazza Marinai d’Italia. Info: Gabriele 324-8279789, Simone 320-3125754.