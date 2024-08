LECCE – Corvino pesca ancora in Francia: in arrivo Andy Pelmard

L’ingaggio numero sei della campagna acquisti estiva dell’Us Lecce è un alter ego di Valentin Gendrey. Si tratta del difensore Andy Pelmard, di nazionalità francese e di origini guadalupiane, classe 2000, proveniente dal Clermont Foot 63, club francese di Seconda Divisione. Pelmard gioca prevalentemente da esterno difensivo destro, così come conferma anche l’Us Lecce nella breve nota con cui ha comunicato l’arrivo del calciatore. In passato, però, si è destreggiato anche nelle posizioni di centrale difensivo e di esterno difensivo sinistro. Un jolly di difesa, insomma, a disposizione di mister Luca Gotti.

Cresciuto nelle giovanili del Nizza (con cui il Lecce ha giocato pochi giorni fa un’amichevole), nel 2018/19 ha esordito in Ligue 1 consolidarsi nell’annata successiva e poi, ancora, esordire in Europa League nel 2020/21. A seguire, si trasferisce in Svizzera, al Basilea, con cui trova continuità di impiego e rendimento sia in campionato, sia nelle competizioni europee (Europa League e Conference). Nell’ultima stagione è stato in forza al Clermont Foot 63, in prima serie francese, mettendo insieme 34 presenze.

Pelmard è atteso a Lecce nelle prossime ore per lo svolgimento delle visite mediche e la firma del contratto.