LECCE – È record di abbonamenti. Domani il Mantova, la rosa si allarga con gli arrivi di Pelmard e Coulibaly

A poche ore dalla prima sfida ufficiale della stagione del Lecce, quella col Mantova in Coppa Italia (domani alle 18.30 al Via del Mare), arriva la notizia del conteggio ufficiale delle tessere–abbonamento staccate per la stagione 2024/25. Record battuto, quindi, come anticipato qualche giorno fa: sono 21.551 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi giallorossi sparsi per tutto il Salento. Anche quest’anno, lo stadio sarà praticamente tutto esaurito ad ogni partita di Falcone e compagni.

Intanto il calciomercato impazza. Arrivato a Lecce il neo acquisto Andy Pelmard, si attende l’ufficializzazione dell’ingaggio del centrocampista maliano Lassana Coulibaly, attualmente tesserato con la Salernitana. L’affare si dovrebbe chiudere sulla cifra di due milioni di euro. Classe 1996, di ruolo prevalente centrocampista centrale, Coulibaly cresce in Francia nel Bastia con cui esordisce in Ligue 1 nel 2015/16. Dopo una buona stagione in prestito all’Angers, sposa la causa del Rangers Glasgow con cui esordisce anche in Europa League. E ancora, una prima parte di stagione all’Angers e quindi in Belgio, al Cercle Bruges, quindi lo sbarco in Serie A con la maglia della Salernitana nel 2021/22. In granata, in tre stagioni, colleziona circa cento presenze in A, segnando tre gol con tre assist, tutti nella stagione 2022/23. Coulibaly è anche nazionale del Mali: con la casacca della sua rappresentativa è sceso in campo 43 volte (segnando anche un gol), l’ultima delle quali a giugno contro il Madagascar nelle qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa.