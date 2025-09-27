BASKET – Grande entusiasmo per la presentazione del roster 2025/26 della CCC LSB Lecce

Grande entusiasmo mercoledì scorso al Pala San Giuseppe per la presentazione ufficiale della CCC LSB Lecce. Nell’evento “Questione di feeling” il pubblico ha accolto calorosamente il roster che si appresta a debuttare nel campionato interregionale maschile di Serie C il 3 ottobre a Brindisi contro l’Assi.

Il presidente Sandro Laudisa ha fissato l’obiettivo stagionale: puntare ai playoff e migliorare la posizione in classifica, auspicando maggiore fortuna rispetto all’anno scorso quando gli infortuni condizionarono la corsa. Il campionato sarà molto competitivo, con almeno 5-6 squadre ben attrezzate per il vertice, ma Lecce proverà a inserirsi tra le protagoniste.

All’evento erano presenti dirigenti, staff tecnico, settore giovanile e minibasket. Il nuovo roster, costruito da coach Daniele Michelutti, unisce esperienza e giovani talenti. Confermati capitan Manuele Mocavero, Filippo Laudisa, Giovanni Cantagalli e Dalibor Vidakovic. Tra i nuovi arrivi spiccano il centro lituano Gediminas Zalalis, il play ucraino Antony Tyrtyshnik, l’ala Gianluca Pallara e la guardia Alessandro Guido, chiamati a dare il salto di qualità. Completano la squadra gli under Giulio Busetta, Alessio Sanfratello, Cristian Campa, Davide De Giovanni e Lorenzo Mannarini.

Coach Michelutti ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: dopo un mese di preparazione e test positivi contro team di Serie B, il gruppo appare pronto. La società punta anche sull’apporto dei tifosi, che già conta oltre 500 tesserati, e sull’espansione dei centri minibasket a Trepuzzi e Martano per rafforzare il marchio LSB in tutto il Salento.