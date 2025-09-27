DILETTANTI – “Trofeo Città di Melissano”, oggi in campo anche Capo di Leuca e Zeta Napoli

Warm-up pre-campionato questo pomeriggio per Capo di Leuca e Città di Melissano che, domenica prossima, esordiranno in Prima e Seconda Categoria. Sul rinnovato prato sintetico del “Francesco Brandolino” di Melissano, le due squadre, secondo le modalità del triangolare da 45 minuti, sfideranno, la formazione della Zeta Napoli (Terza Categoria campana) che fa riferimento allo youtuber ZW Jackson. Calcio d’inizio alle ore 16. Il triangolare sarà valido per il primo “Trofeo Città di Melissano”.

Il Capo di Leuca, domenica prossima, 5 ottobre, esordirà nel girone C di Prima Categoria ospitando la Virtus San Pancrazio. Il Melissano, invece, neopromosso ed esordiente in Seconda Categoria, ospiterà il Soccer Green Surbo.