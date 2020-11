BASKET – Final Eight Supercoppa Centenario: a Cento (Fe) c’è anche la Frata Nardò. Il programma

La Frata ‘Andrea Pasca’ Nardò Basket vola a Cento (Ferrara) per la Final Eight Supercoppa Centenario 2020. I granata di coach Quarta, dopo aver superato Sant’Antimo per 89-74, domenica scorsa, e aver ottenuto il pass per la fase finale della manifestazione, affronteranno nella gara dei quarti di finale il Moncada Energy Group Agrigento. La sfida si terrà al PalaReno di Sant’Agostino (Ferrara), venerdì prossimo.

Questo il tabellone completo dei quarti di finale:

venerdì 13 – PalaReno, Sant’Agostino (Fe) – Quarti di finale

12.00 – S. Bernardo Alba – Vaporart Bernareggio (A)

15.00 – Tramarossa Vicenza – Andrea Costa Imola (B)

18.00 – Real Sebastiani Rieti – vincente Ristopro Fabriano/Blukart Etrusca San Miniato (C)

21.00 – Moncada Energy Group Agrigento – Frata Nardò (D)

In caso di vittoria, il Nardò tornerebbe in campo sabato alle 15.15, al PalaBenedetto di Cento, per giocarsi la semifinale contro Rieti -(Fabriano/San Miniato). Domenica, alle 15.15, la finale.