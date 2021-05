BASKET – Carrozzina: ufficiale, sarà derby playoff Lupiae Team Salento-Bari

Sarà derby tra Lupiae Team Salento e Bari nei playoff del campionato di Serie B di basket in carrozzina.

In mancanza di sfide calcistiche, almeno per questa stagione, il derby pugliese Lecce-Bari, quindi si giocherà a pallacanestro. Sabato 22 maggio prossimo, alle ore 18, il Palaventura di Lecce ospiterà il match, a eliminazione diretta, che metterà in palio l’accesso alla fase finale.

I sei team che usciranno vincitori dalle sfide playoff si ritroveranno a fine maggio per sfidarsi, in due gironi all’italiana composti da tre squadre, per contendersi i due posti in palio (uno per girone) che danno accesso alla massima serie.

Così capitan Dario Longo (in foto): “È inutile nascondersi in dichiarazioni diplomatiche. un derby così, con questa posta in palio, non potrà che essere adrenalinico dal primo all’ultimo minuto. Avvertiamo, quindi, l’emozione di questa sfida, unica e affascinante”.

Il derby potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook Asd Lupiae Team Salento e, sicuramente, sarà seguitissimo, giacché, oltre a Lecce e Bari, la Puglia ha un gran seguito di tifosi e appassionati, grazie anche alla presenza di Barletta e Taranto.