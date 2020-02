BASKET – Carrozzina: la Lupiae Team Salento torna a “far rumore”, Palermo sbancato e giochi riaperti

Torna a “far rumore” la Lupiae Team Salento nel torneo di Serie B di basket in carrozzina. I salentini, allenati da coach Calò, hanno espugnato Palermo battendo a domicilio I Ragazzi di Panormus per 37-53.

Dopo due sconfitte consecutive, quindi, ritornano a vincere i salentini, esprimendo un gioco corale e convincente. Duplice la soddisfazione in casa Lupiae se si pensa che il team gialloblù è sceso in campo dovendo fare i conti anche con la stanchezza fisica per il lungo viaggio di trasferimento in Sicilia. Riaperti i giochi in vetta con Reggio Calabria che conduce con 14 punti, due in più rispetto al Bari, quattro in più sul Lecce.

Sabato alle 16 appuntamento casalingo al “Palaventura” contro il Barletta, fanalino di coda. Ingresso libero.

IL TABELLINO

Serie B girone D – Seconda di ritorno

I RAGAZZI DI PANORMUS-LUPIAE TEAM SALENTO 37-53

(11-13, 7-16, 11-9, 8-15)

I RAGAZZI DI PANORMUS: Cincotta 21, Lo Bue 8, Gandolfo 2, Di Canto 2, Rotino 4, Gambino, Zirillo, Aucello, Giglio, Bancimino, Gennaro. All. Gambino.

LUPIAE TEEM SALENTO: Guarascio 6, Montano 13, Calò 12, Spedicato 18, Dell’Orco 2, De Giorgi 2, Bozzicolonna; De Nuccio; Carichino; Bottazzo; Longo. Allenatore: Calò; vice allenatore: Bortone.

Arbitri: Di Mauro e Luca

Classifica: Reggio Calabria 14, Bari 12, Lecce 10, Montescaglioso 8, Palermo 6, Catania 2, Barletta 0.

Accedono alla fase finale le prime due di ogni girone (A,B,C e D).