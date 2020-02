VOLLEY – Coach Julio Velasco in visita in Puglia: “Una regione d’eccellenza pallavolistica”

Un mostro sacro come Julio Velasco, che ha scritto la storia della pallavolo italiana nel mondo, è stato ospite della nostra regione in qualità di direttore tecnico del settore giovanile maschile per la Fipav, incarico che, sinora, ha portato in Italia la vittoria del mondiale maschile under 19 da parte della nazionale di Vincenzo Fanizza in Tunisia, risultato che vale il primo posto nel ranking Fivb.

Velasco ha fatto tappa a Bari e Lecce nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, incontrando i responsabili dei settori giovanili maschili pugliesi e assistendo di persona agli allenamenti della Materdomini Castellana Grotte e della Pallavolo Azzurra Alessano per visionare giovani di interesse nazionale.

Al termine della due giorni di incontri, che ha visto la partecipazione di 300 tra responsabili e tecnici dei settori giovanili pugliesi, l’ex Ct azzurro ha dichiarato: “La Puglia è l’unica regione con un numero di tesserati maggiore al maschile che al femminile. Ho avuto modo di parlare costantemente con Giuseppe Manfredi, la Puglia è una realtà che conosco benissimo anche grazie al dialogo che ho con Vincenzo Fanizza. È una delle regioni di eccellenza, dobbiamo lavorare ora affinché altre regioni possano diventare d’eccellenza, come la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Fiurli, la Liguria, che lavorano bene ma non hanno ancora i numeri”. E poi: “La situazione è positiva per quanto riguarda il movimento maschile giovanile. Dobbiamo combinare il risultato del campo al lavoro in prospettiva futura e puntare sempre all’eccellenza“.