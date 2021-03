BASKET – Carrozzina: Lupiae Team Salento, nuova ripartenza con il doppio impegno in Sicilia. La rosa 2020/21

Attesa finita per la Lupiae Team Salento, impegnata nel torneo di Serie B di basket in carrozzina. Alle viste, tra oggi e domani, c’è la trasferta siciliana contro Palermo e Catania. L’obiettivo è di tornare a casa a punteggio pieno, ma, soprattutto, ricominciare a divertirsi e a fare sport dopo un anno contrassegnato dalla pandemia.

A tal proposito Sergio Garzya, Team Manager dei gialloblu, ha così dichiarato: “Finalmente si ritorna a disputare una gara vera. Un nuovo inizio in cui sarà importante capire quanto questa lunga pausa forzata avrà inciso dal punto di vista della concentrazione su ogni singolo atleta. Protagonisti della palla a spicchi che dovranno fare a meno, anche essi, del calore dei tifosi. Una componente che come in ogni sport è importante in quanto capace di trasmettere dagli spalti verso il campo una carica energetica spesso determinante per il raggiungimento della vittoria. Sarà quindi un torneo diverso dal solito ma, al tempo stesso, un banco di prova per misurare le proprie ambizioni. Noi della Lupiae Team Salento siamo pronti per questa nuova sfida”.

Questa la rosa della Lupiae Team Salento 2020-21: Rocco Antonio Bortone, Sabrina Bozzicolonna, Roberto Colì, Gabriele Carichino, Andrea Coi, Fabio De Giorgi, Giovanni Dell’Orco, Quintino De Nuccio, Francesco De Nuzzo, Gioia Donato, Pierluigi Guarascio, Giuseppe ‘Dario’ Longo (capitano), Samuele Longo, Caicedo Montano Wilber, Antonio Montinaro, Tomas Renna, Simone Spedicato.

Allenatore: Andrea Calò; vice: Rocco Antonio Bortone, Sergio Garzya; preparatore atletico: Mauro Liaci; meccanico: Francesco Carichino; team manager: Sergio Garzya; direttore sportivo: Gianni Landi.