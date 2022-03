BASKET – Carrozzina, la legge della Lupiae Team Salento s’impone anche a Bari: sette su sette

Sette su sette per la Lupiae Team Salento di basket in carrozzina nel campionato di Serie B. I salentini hanno imposto la loro legge anche sul campo del Bari, espugnato per 31-59.

Il quintetto salentino, guidato da capitan Wilber Caicedo Montano, sabato scorso al “PalaForgia” sin dai primi minuti, ha fatto capire ai padroni di casa quale sarebbe stato l’andamento della gara: 2-20 il parziale del primo quarto. Una partenza sprint, aperta da una sequenza show a firma di Gigi Guarascio, che difatti ha creato un divario insormontabile. Al termine, il miglior realizzatore dei gialloblù è risultato essere il presidente giocatore Simone Spedicato autore di ben 20 punti.

Ora in casa Lupiae Team Salento è tempo di match-party. Domenica 6 marzo infatti, in occasione dell’ultima partita della stagione regolare del girone E, la capolista riceverà il giovane Palermo. Un’occasione per salire sull’ottovolante e far festa tra campo e spalti.

—

IL TABELLINO

HBARI-LUPIAE TEAM SALENTO 31-59

(parziali di tempo: 2-20; 7-14; 8-16; 14-9)

HBARI: Donvito 8; N’Goran 7; Fasano E. 4; Todaro 2; Macellaio 2; Coviello 2; Fasano P. 6; Romito; Damato; Vitale; Allenatore Macellaio.

LUPIAE TEAM SALENTO: Longo S, Bozzicolonna; De Giorgi; Carichino; Calò 6, De Nuccio 4, Coi, Longo D. 9, Montano Caicedo 12, Spedicato 20, Guarascio 8; Allenatore: Andrea Calò, vice allenatore: Rocco Bortone.