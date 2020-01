BASKET – Carrozzina, dopo il ko contro Reggio Calabria, c’è il derby col Bari per la Lupiae Team Salento

Dopo la sonora sconfitta interna di sabato scorso contro Reggio Calabria, la Lupiae Team Salento si appresta a chiudere il girone d’andata del campionato andando a far visita al Bari. Un derby che, a questo punto della stagione, potrebbe risultare decisivo, in quanto le prime due squadre di ognuno dei quattro gironi potranno accedere alla fase finale. In ballo c’è un unio posto per salire in Serie A.

Tornando alla sconfitta contro i calabresi, questo è il commento del presidente-giocatore della Lupiae, Simone Spedicato: “Tolto il primo quarto, siamo stati sempre nel vivo delle azioni. Una partenza in salita che ci è costata cara. a noi, quindi, il compito di reagire e difendere, già a partire dal derby di Puglia, il secondo posto”.

La partita tra Bari e Lupiae, valida per la settima giornata del girone D di Serie B di basket in carrozzina, si giocherà domani pomeriggio, 18 gennaio, alle ore 18.