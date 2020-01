RUGBY – Treputium Trepuzzi, tutto liscio contro il Corato. Alle porte il big-match contro Tigri Bari

Treputium Trepuzzi batte Corato 45-0 nell’ottava giornata di Serie C girone H Poule C di rugby. La gara, in verità, è durata solo un tempo, in quanto, al quarto minuto della ripresa gli ospiti scendevano al di sotto del limite di 14 giocatori, numero minimo per continuare la gara, con susseguente sospensione definitiva da parte dell’arbitro di gara.

La cronaca. Primo tempo: i padroni di casa appesantiti dalle vacanze natalizie non sembrano aver voglia di alzare il ritmo della gara ma al 5° D’Oria con un azione fatta di forza e velocità sblocca il risultato la meta viene trasformata da Nestola; al 12° su azione degli avanti la terza linea Rapanà trova il cambio d’angolo giusto bucando la difesa ospite e realizzando la meta trasformata da Nestola; al 20° capitan Perrone trova lo spazio giusto e va in meta trasformata da Nestola; al 27° la seconda linea Assenzio realizza la quarta meta per il Treputium dando il punto di bonus alla squadra salentina; al 38° ancora Perrone va in meta trasformata da Nestola e allo scadere la terza linea Konatè prende il pallone in velocità e dopo aver seminato diversi avversari e una corsa di cinquanta metri deposita la palla in meta trasformazione Nestola. Il primo tempo termina con il punteggio di 40 a 0.

Secondo tempo: dopo appena tre minuti i salentini vanno in meta con l’ala Civino, dopo un minuto si infortunano due giocatori del Corato e la gara termina lì.

Mister Carlo Perrone: “Non sono molto contento dell’approccio mentale con cui la squadra ha affrontato la partita, c’è tanto da lavorare sia sotto il profilo mentale, sia sotto quello tecnico-tattico”.

La classifica:Tigri Bari 40 – Treputium 30 – Santeramo 27 – Draghi BAT 19 – Foggia 17 – Appia Rugby 12 – Potenza 6 – Corato 5 – Panthers -3 – Bitonto -12.

Domenica 19 il campionato si ferma. Si riprenderà a giocare domenica 26 con le seguenti partite (h 14.30): Santeramo-Draghi BAT, Panthers-Potenza, Treputium-Tigri Bari (scontro al vertice), Appia-Foggia, Corato-Bitonto.