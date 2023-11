BASKET C/m – Tris di vittorie per La Scuola di Basket Lecce, anche Barletta cede il passo

Tris di vittorie in appena tre gare disputate e in classifica già si vola. La Scuola di Basket Lecce ha espugnato il parquet del Paladisfida “Borgia” di Barletta con l’ennesima prova di forza del collettivo. La Muraglia Barletta è capitolata per 58-70 sotto i colpi dei biancazzurri guidati da coach Michelutti, che hanno inanellato il terzo successo dopo aver sconfitto rispettivamente la Metteotti Corato e la Fortitudo Apricena in un avvio di campionato rivelatosi scintillante.

I meccanismi della squadra presieduta da Sandro Laudisa sono sempre più oliati e anche i nuovi arrivati si stanno integrando alla perfezione con lo zoccolo duro della squadra di capitan Mocavero. I biancazzurri sono usciti vittoriosi contro una squadra in cerca di riscatto dopo la bruciante sconfitta contro Apricena. La premiata ditta Mocavero-Coppola ha messo a referto 26 punti (13 per parte), ma la fase difensiva di tutta la squadra è stata encomiabile. Alla fine del primo quarto i salentini erano in svantaggio di 3 punti, ma nel secondo periodo La Scuola di Basket Lecce ha concesso solo 12 punti ai padroni di casa andando a bersaglio con regolarità sia dall’arco che in penetrazione sino al +16. Un break che ha permesso ai viaggianti di mettere la gara in discesa e andare alla pausa lunga dopo una seconda frazione da incorniciare. Nel prosieguo della contesa i locali hanno ridotto il gap sul tabellone luminoso, ma i salentini hanno amministrato il vantaggio sino alla fine chiudendo la partita a +12. La Lsb torna a Lecce con altri 2 punti in saccoccia dopo una bella prestazione, in attesa della gara casalinga di domenica 12 novembre al PalaVentura contro la Pavimaro Molfetta con palla a due alle 18.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

MURAGLIA BARLETTA-LSB LECCE 58-70

Parziali (18-15/30-46/45-62/58-70)

Frantoio Muraglia Barletta: Fiorella, Delvecchio, Doronzo, Mastrodonato 1, Caceres 13, Serino 6, Binetti, Falcone 6, Rizzi 6, Liso 13, Gambarota 13, Mastrofilippo 13. All. Scoccimarro

La Scuola di Basket Lecce: Andrea Durini, Federico Durini 10, Prete 6, Capoccia, Zezza, Fumaneri 8, Mocavero 13, Coppola 13, Laudisa 7, Malagnino, Shvets’ 5, Nankinski 8. All. Michelutti

Arbitri: Caposiena di San Severo e Ceo di Bari.