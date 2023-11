LECCE – Si allunga la lista dei calciatori diffidati: il Giudice sportivo

Il Giudice sportivo, in merito alla partita Fiorentina-Juventus giocata domenica sera, ha inflitto una giornata di chiusura al settore “Curva Fiesole” (con pena sospesa per un anno) per i cori di discriminazione razziale indirizzati, da alcuni tifosi presenti in quel settore, ai danni dei calciatori bianconeri Dusan Vlahovic, Moise Kean e Weston McKennie. Al verificarsi di ulteriori eventi simili, la pena sarà scontata in aggiunta a quella successiva.

Ammende: 6mila euro al Cagliari e al Genoa; 5mila euro all’Inter; duemila euro al Verona e al Napoli; 1.500 euro all’Atalanta, alla Fiorentina e alla Roma.

Calciatori: Una giornata di squalifica per Rafael Toloi (Atalanta), Christian Kabasele (Udinese), Adrien Rabiot (Juventus). Entra in diffida Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce. L’altro diffidato giallorosso è Hamza Rafia.