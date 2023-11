BASKET C/m – Molfetta deve piegarsi alla legge della Scuola di Basket Lecce: e sono quattro su quattro

in foto: LSB Lecce

In casa Cce La Scuola di Basket Lecce la parola sconfitta resta un dolce tabù. I biancazzurri guidati da coach Michelutti hanno calato il poker di vittorie in altrettante gare sinora disputate sbarazzandosi del Molfetta tra le mura amiche del PalaVentura.

Mocavero e compagni hanno avuto la meglio sugli ospiti per 77-70 al termine di una gara tiratissima, che ha entusiasmato il pubblico del palazzetto dello sport di piazza Palio. Fumaneri e Mocavero hanno messo a referto rispettivamente 22 e 18 punti trascinando la squadra del presidente Sandro Laudisa in vetta alla classifica del campionato regionale maschile di serie C Unica. Degne di nota anche le prove di Federico Durini e Prete, autori di 13 punti a testa.

Dopo un primo quarto molto equilibrato, La Scuola di Basket Lecce ha provato a prendere il largo con le penetrazioni efficaci di Mocavero e Fumaneri che costringono Molfetta al time out sul 21-14 per il locali. La partita diventa sempre più fisica e si lotta sotto le plance, ma i biancazzurri steccano una serie di tiri dall’arco che permettono ai viaggianti di risalire la corrente con la verve realizzativa di Duval. Ma nel finale del secondo quarto Prete e Fumaneri riportano la Lsb sul +6 che manda tutti negli spogliatoi.

Dopo la pausa lunga Molfetta appare più tonica e accorcia subito il gap sul tabellone luminoso con le realizzazione di Infante, Stella e Duval, ma un gioco da 3 punti di Mocavero e una bella incursione di Coppola ristabiliscono le distanze. Prete si scantina dall’angolo piazzando due triple consecutive che fanno esplodere il PalaVentura, ma Molfetta non molla e resta aggrappata alla gara col solito Duval, che scuote i compagni trascinandoli sino al -2 ai titoli di coda del terzo periodo.

Le sorti della gara restano in bilico con le due squadre che si affrontano a viso aperto su ritmi sempre più elevati. Capitan Mocavero sale in cattedra facendo valere chili e centimetri sotto canestro, ma Molfetta risponde colpo su colpo con un Duval scatenato. A 5 minuti dalla fine regna ancora l’equilibrio, e nella fase topica del match è Fumaneri a caricarsi la squadra sulle spalle. L’argentino sfoggia tutto il repertorio realizzando dalla lunetta, in penetrazione e dall’arco. E fornisce un assist visionario a Mocavero che ringrazia e segna subendo il fallo. Nel finale Molfetta perde di lucidità e implode sotto i colpi della squadra di Michelutti, che piazza la quarta vittoria e festeggia a fine gara ad un pubblico calorosissimo.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-MOLFETTA 77-70

Cce Lsb: Prete 13, A. Durini, F. Durini 13, Capoccia, Nankinski 2, Mocavero 18, Fumaneri 22, Shvets 2, Coppola 6, Laudisa 7, Malagnino. All. Daniele Michelutti.

Molfetta: Caniglia, Ippedico 2, Stella 13, Solimini, Chiriatti 7, Didonna 4, Duval 23, Lamacchia, Kodra, Iannnelli 6, Infante 15, Sasso. All. Gesmundo Gennaro.

Parziali: (13-12, 30-24, 53-51, 77-70)

Arbitri: Matteo Conforti di Matera (Mt) e Matteo Urso di Ceglie Messapica (Br).